KHANDRA: ascolta la titletrack del nuovo album ''All Occupied By Sole Death''

20/04/21
CRYPTS OF DESPAIR
All Light Swallowed
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LTE3
22/04/21
FEUERSCHWANZ
Schubsetanz (Singolo)
23/04/21
MÄDHOUSE
Bad Habits
23/04/21
SPECTRAL LORE
Ετερόφωτος
23/04/21
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23/04/21
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23/04/21
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Geister
23/04/21
HIDEOUS DIVINITY
LV-426
23/04/21
BODOM AFTER MIDNIGHT
Paint the Sky With Blood (EP)
05/05/21
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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
07/05/21
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REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
08/05/21
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CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
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THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
15/05/21
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