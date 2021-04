Appena visto il look del cantante ho pensato subito a Scream and growl come da scuola Goteborg poi invece partito con quella voce alla Danny vaughn e la reazione stata wow, ma allora ci sono ancora giovani alla moda che fanno queste canzoni per vecchietti...una bella scoperta, Serafino veramente un mecenate, gran bel pezzo e bravissimo cantante