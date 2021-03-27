FARAWISA: ascolta ''Sól tér sortna'' dal nuovo album

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30/04/21
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We Are Not Okay

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POVERTY`S NO CRIME
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Akt 1 - Ein Feuer entfacht

30/04/21
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30/04/21
STEVE VON TILL
A Deep Voiceless Wilderness

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05/05/21
SONS OF APOLLO (ANNULLATO)
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07/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

08/05/21
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CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA

09/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
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10/05/21
CORROSION OF CONFORMITY + SPIRIT ADRIFT
LEGEND CLUB - MILANO

11/05/21
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LARGO VENUE - ROMA

12/05/21
DEATHSTARS
LEGEND CLUB - MILANO

14/05/21
DISCHARGE + GUESTS TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/05/21
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THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

15/05/21
VEKTOR + CRYPTOSIS
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27/04/2021 - 10:32 (32 letture)

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