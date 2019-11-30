NATTVERD: disponibile in streaming il nuovo album ''Vandring''

30/04/21
GARY MOORE
How Blue Can You Get
30/04/21
SNAIL
Fractal Altar
30/04/21
OCEANS
We Are Not Okay
30/04/21
ESCAPE
Fire In the Sky
30/04/21
UNGFELL
Es Grauet
30/04/21
FARCRY
Balance
30/04/21
BLOODY HELL
The Bloodening
30/04/21
POVERTY`S NO CRIME
A Secret to Hide
30/04/21
GOJIRA
Fortitude
30/04/21
STEVE VON TILL
A Deep Voiceless Wilderness
05/05/21
SONS OF APOLLO (ANNULLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
07/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
08/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
09/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
TRAFFIC CLUB - ROMA
10/05/21
CORROSION OF CONFORMITY + SPIRIT ADRIFT
LEGEND CLUB - MILANO
11/05/21
DEATHSTARS
LARGO VENUE - ROMA
12/05/21
DEATHSTARS
LEGEND CLUB - MILANO
14/05/21
DISCHARGE + GUESTS TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
15/05/21
DISCHARGE + GUESTS TBA
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
15/05/21
VEKTOR + CRYPTOSIS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)