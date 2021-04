INCHIUVATU: ascolta la nuova ''S u c a !''

Da quel che ho capito, tentano di accorpare aghte e musica, concettualita' eeeeee ferocia sonora. Il cheeeeeeee e' meritevole, una canzone, degna di eeeeee essere inserita in una mostra di Mimmo Palladino, ooooo una ghetrospettiva su Renato Mambor ed il suo uomo comune numero 18. Una canzone un po' troppo intrisa di intellettualismo, il metal in generale dovrebbe essere piu' spontaneo, e si badi bene, intermezzi riflessivi vanno piu' che bene, ma qui si potrae troppo. Non ho capito bene neanche il messaggio, eeeeee' una invettiva contro la nostra soscieta' ?