SABATON: ascolta il nuovo singolo ''Defence of Moscow''

07/05/2021 - 11:43 (143 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 4 E comunque a Stalingrado non passano. Comprato il vinile e la maglietta! 3 Mica tutti i tedeschi sono nazistoni nostalgici delle campagne di von manstein, gli stessi accept e lo stesso udo flirtano da sempre con Ivan, pensiamo a russian roulette e la sua copertina, a Stalingrad con i suoi cori simil sovietici e a udo stesso che sta più in Russia che a Wuppertal, sé preso anche il Guitar Hero piacione da quelle parti...per non parlare degli scorpions. Questo pezzo comunque molto accept 2 Simpatico ma le copertine e le canzoni dei Sabaton, dopo Carolus Rex, sono tutte uguali. Unica nota che risalta, l'inserimento dell'inno Sovietico. Non piacerà ai Tedeschi (il testo...). Jusqu'à la prochaine fois. 1 Simpatico ma le copertine e le canzoni dei Sabaton, dopo Carolus Rex, sono tutte uguali. Unica nota che risalta, l'inserimento dell'inno Sovietico. Non piacerà ai Tedeschi (il testo...). Jusqu'à la prochaine fois.