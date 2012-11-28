YNGWIE MALMSTEEN: ecco i dettagli del nuovo ''Parabellum'', ascolta ''Wolves at the Door''

07/05/21
TOMMY`S ROCKTRIP
Beat Up by Rock’n’Roll
07/05/21
JORDFAST
Hadanefter
07/05/21
OSIAH
Loss
07/05/21
GOAD
La Belle Dame
07/05/21
INFERNO
Paradeigma (Phosphenes of Aphotic Eternity)
07/05/21
NANCY WILSON
You and Me
07/05/21
SETH
La Morsure du Christ
07/05/21
SAVE THE WORLD
One (Reissue)
07/05/21
SAVE THE WORLD
Two
07/05/21
INFERNO
Paradeigma (Phosphenes Of Aphotic Eternity)
07/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
08/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
09/05/21
TANKARD + GAME OVER + REVERBER
TRAFFIC CLUB - ROMA
10/05/21
CORROSION OF CONFORMITY + SPIRIT ADRIFT
LEGEND CLUB - MILANO
11/05/21
DEATHSTARS
LARGO VENUE - ROMA
12/05/21
DEATHSTARS
LEGEND CLUB - MILANO
14/05/21
DISCHARGE + GUESTS TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
15/05/21
DISCHARGE + GUESTS TBA
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
15/05/21
VEKTOR + CRYPTOSIS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
16/05/21
VEKTOR + CRYPTOSIS
TRAFFIC CLUB - ROMA