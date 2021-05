HELLOWEEN: pubblicato il lyric video del singolo ''Fear of the Fallen''

21/05/2021 - 09:43 (302 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 12 Bel pezzo,per quanto riguarda l'album ho sentito ottimi pareri da chi l'ha ascoltato in anteprima... 11 Testo banalotto, ma musicalmente non male e molto meglio di Skyfall. Vedremo con il disco! 10 e come si sono perfettamente integrati in sede live, non posso che provare vibrazioni positive per questo nuovo disco. Ma che palle l’attesa!!! Grandi zucche Gran bel pezzo! E devo dire che anche il suono sembra ottimo, gli ultimi dischi non mi piacevano granché da quel punto di vista. Visto quanto è stato bello il tour di reunion (posso dire il più bello di tutte le reunion? 😃e come si sono perfettamente integrati in sede live, non posso che provare vibrazioni positive per questo nuovo disco. Ma che palle l’attesa!!! Grandi zucche 9 molto bello come singolo e questo fa ben sperare. anche indistructible mi è piaciuta. 8 Bel pezzo davvero! La penna di Deris si sente eccome... Il ritornello mi ricorda un po quello di When The World dei Gamma Ray da LOTF 2 comunque sempre immensi Helloween 🤘🏻🤘🏻🤘🏻 7 2 su 2, beh che dire, sorpreso dall'intreccio tra Kiske e Deris, mi ha colpito tantissimo, il riff principale mi ricorda parecchio The Dark Ride e Gambling. Sarà un album sensazionale? Me lo auguro tantissimo 6 . Pezzo decisamente più moderno rispetto a Skyfall. Beh, si preannuncia veramente un bel disco, vario, che spero, citando chi mi ha preceduto non provochi le solite polemiche. Hype decisamente alta 5 Si appunto, l'importante è che ci mettano impegno e non facciano un lavoro studiato a tavolino per compiacere i fan. 4 @d.r.i. beh la polemica sta a noi ascoltatori e utenti del sito a non farla ma goderci il disco degli Helloween nuovo senza stare a sentire chi canta sto pezzo rispetto a quell'altro e chi ce l'ha più grosso tra Kiske e Deris! 3 Di sicuro sarà un disco alla Helloween, che onestamente nelle ultime uscite hanno mantenuto standard alti. Ci sarà ovviamente la polemica tra chi dirà "sentire le tre voci che figo" e chi dirà "ecco tre voci su canzoncine vi basta" e poi la disquisizione su Deris/Kiske. A me piace e spero in un bel disco! 2 Non male, bisogna ammetterlo. Ci stanno lavorando con un certo impegno. 1 Molto bella anche questa canzone. Pezzo in pieno stile Deris con in aggiunta Kiske a cantare assieme a lui, cosa si può volere di più? A parte che dicono "decide" un pò troppe volte ma decisamente altro pezzo vincente. Non so se questo disco sarà il capolavoro che tutti ci aspettiamo e ci auguriamo ma certamente sarà un bel disco!