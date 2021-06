LINDEMANN: online il nuovo singolo solista ''Ich Hasse Kinder''

4 Video magnifico che fa passare in secondo piano la canzone. Magari con il testo sotto, tradotto, si apprezzerebbe ancora di più (Per quel che ho capito io è lui da adulto fa secchi tutti coloro che lo bullizzavano da bambino. L'esito della sentenza non lo conosciamo. To be continued) 3 Till Lindemann:"Ich hasse Kinder". Io: "Ich auch" XD La canzone non è male, molto deutsch, e c'è della filosofia dietro (come tutte le canzoni anche dei Ramm, del resto). 2 Fuso come non mai, video ottimi come sempre. Canzone mediocre, spero che l'assenza di Tagtgren alla lunga non si faccia sentire. 1 Insomma, la canzoncina è un po' così così, ma lui è davvero il meglio!