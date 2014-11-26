OPHIDIAN I: online ''Spiral to Oblivion'' da ''Desolate''

02/06/21
DIE APOKALYTISCHEN REITER
The Divine Horsemen
04/06/21
VAN CANTO
To the Power of Eight
04/06/21
DECAPITATED
The First Damned (ristampa)
04/06/21
BILLY GIBBONS
Hardware
04/06/21
SORDIDE
Les Idees Blanches
04/06/21
OSLO TAPES
ØR
04/06/21
INHUMAN CONDITION
Rat God
04/06/21
BLACK VEIL BRIDES
The Phantom Tomorrow
04/06/21
ANCIENT WISDOM
A Celebration in Honor of Death
04/06/21
SOJOURNER
Perennial
02/06/21
SOCIAL DISTORTION + GUESTS
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
03/06/21
HOUR OF PENANCE + GUEST TBA
TRAFFIC CLUB - ROMA
04/06/21
HOUR OF PENANCE + GUEST TBA
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
05/06/21
HOUR OF PENANCE + GUEST TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
05/06/21
TRICK OR TREAT
LEGEND CLUB - MILANO
10/06/21
SYSTEM OF A DOWN + KORN + GUESTS TBA
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO
11/06/21
AEROSMITH + RIVAL SONS
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO
16/06/21
FU MANCHU
ALCATRAZ - MILANO
16/06/21
FIRENZE ROCKS (day 1)
VISARNO ARENA - FIRENZE
17/06/21
FIRENZE ROCKS (day 2)
VISARNO ARENA - FIRENZE