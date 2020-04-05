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LORD OF THE LOST: pubblicano il nuovo singolo da ''Judas''
02/06/2021 - 16:05 (45 letture)

Beta
Mercoledì 2 Giugno 2021, 18.36.31
1
Molto bello sia il video (come tutti i loro, del resto) e che il pezzo (molto epico). Sempre più curiosa di ascoltare il disco.
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