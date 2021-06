DARKTHRONE: ascolta la nuova ''Hate Cloak''

comunque ci saranno anche momenti anche più veloci, posso dirlo perchè sono riuscito per caso a sentire dei frammenti, non spoilero ma non ho sentito tutto legalmente come piccole anticipazioni di alcuni secondi. Quindi si tutto sarà molto doom e da qui si capisce bene ma ci saranno momenti più speed o black metal come preferite, niente roba eccessivamente veloci ma momenti speed si. Il pezzo è buono nulla di eccezionale, hanno scritto di molto meglio anche nel disco precendente anch'esso abbastanza doom ma con con componenti speed punk black e death ( per citare un pò tutto il calderone cosi son tutti contenti). Per ora buono molto analogico molto old ma peggio rispetto a quello che hanno fatto nei dischi del recente passato.