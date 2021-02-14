      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Orkja - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/06/21
EYE OF THE PURGATORY
The Lighthouse

11/06/21
CRYPTA
Echoes of the Soul

11/06/21
BOOM DOX
Dead Nation

11/06/21
GARBAGE
No Gods No Masters

11/06/21
DENNIS DEYOUNG
26 East Vol. II

11/06/21
TERRA ODIUM
Ne Plus Ultra

11/06/21
GORGON
Traditio Satanae

11/06/21
PIG DESTROYER
Pornorgraphers of Sound: Live in NYC

11/06/21
ONE DESIRE
One Night Only - Live in Helsinki

11/06/21
HAMMER KING
Hammer King

CONCERTI

05/06/21
HOUR OF PENANCE + GUEST TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

05/06/21
TRICK OR TREAT
LEGEND CLUB - MILANO

10/06/21
SYSTEM OF A DOWN + KORN + GUESTS TBA
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

11/06/21
AEROSMITH + RIVAL SONS
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

16/06/21
FU MANCHU
ALCATRAZ - MILANO

16/06/21
FIRENZE ROCKS (day 1)
VISARNO ARENA - FIRENZE

17/06/21
FIRENZE ROCKS (day 2)
VISARNO ARENA - FIRENZE

18/06/21
FIRENZE ROCKS (day 3)
VISARNO ARENA - FIRENZE

19/06/21
FIRENZE ROCKS (day 4)
VISARNO ARENA - FIRENZE

20/06/21
HOLDING ABSENCE
BOCCIODROMO - VICENZA
NIFROST: ascolta un estratto da ''Orkja''
04/06/2021 - 19:29 (49 letture)

ALTRE NOTIZIE
04/06/2021 - 19:29
NIFROST: ascolta un estratto da ''Orkja''
27/05/2021 - 22:25
NIFROST: nuovi dettagli del nuovo album, ascolta ''Sirkel''
14/02/2021 - 18:38
NIFROST: in primavera pubblicheranno ''Orkja'', ecco il primo singolo
ULTIME NOTIZIE
04/06/2021 - 19:49
NAD SYLVAN: la clip di ''Sailing to Byzantium''
04/06/2021 - 19:41
MAJESTICA: ecco il nuovo singolo ''Above the Sky in Tokyo''
04/06/2021 - 19:36
INNER STREAM: ''Last Drink'' è il nuovo brano promozionale dal nuovo album
04/06/2021 - 19:26
THY KINGDOM WILL BURN: disponibile il nuovo singolo dal disco di esordio
04/06/2021 - 11:29
DESTROYER 666: terminati i lavori per il nuovo album ''Never Surrender''
04/06/2021 - 11:22
OSLO TAPES: tutto il nuovo ''ØR'' in streaming
04/06/2021 - 09:52
KRYPTAN: i dettagli dell'EP di debutto ''Kryptan'', ascolta un brano
04/06/2021 - 09:47
CEREBRAL ROT: ascolta ''Vile Yolk of Conception'' dal nuovo album
04/06/2021 - 00:28
YNGWIE MALMSTEEN: ''Relentless Fury'' è il secondo singolo da ''Parabellum''
04/06/2021 - 00:27
BIG CITY: guarda il video di ‘‘Dark Rider’’ dal nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     