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The Lighthouse

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CRYPTA
Echoes of the Soul

11/06/21
BOOM DOX
Dead Nation

11/06/21
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No Gods No Masters

11/06/21
DENNIS DEYOUNG
26 East Vol. II

11/06/21
TERRA ODIUM
Ne Plus Ultra

11/06/21
GORGON
Traditio Satanae

11/06/21
PIG DESTROYER
Pornorgraphers of Sound: Live in NYC

11/06/21
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One Night Only - Live in Helsinki

11/06/21
HAMMER KING
Hammer King

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05/06/21
HOUR OF PENANCE + GUEST TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

05/06/21
TRICK OR TREAT
LEGEND CLUB - MILANO

10/06/21
SYSTEM OF A DOWN + KORN + GUESTS TBA
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

11/06/21
AEROSMITH + RIVAL SONS
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

16/06/21
FU MANCHU
ALCATRAZ - MILANO

16/06/21
FIRENZE ROCKS (day 1)
VISARNO ARENA - FIRENZE

17/06/21
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VISARNO ARENA - FIRENZE

18/06/21
FIRENZE ROCKS (day 3)
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19/06/21
FIRENZE ROCKS (day 4)
VISARNO ARENA - FIRENZE

20/06/21
HOLDING ABSENCE
BOCCIODROMO - VICENZA
IMMOLATION: al lavoro sul nuovo album
05/06/2021 - 14:42 (67 letture)

lisablack
Sabato 5 Giugno 2021, 14.58.59
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Notizia del 2021.. I miei amati😍finalmente al lavoro sul nuovo album.. Dateci dentro di brutto💪
RECENSIONI
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