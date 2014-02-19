IMMOLATION: al lavoro sul nuovo album

05/06/21
EYE OF THE PURGATORY
The Lighthouse
11/06/21
CRYPTA
Echoes of the Soul
11/06/21
BOOM DOX
Dead Nation
11/06/21
GARBAGE
No Gods No Masters
11/06/21
DENNIS DEYOUNG
26 East Vol. II
11/06/21
TERRA ODIUM
Ne Plus Ultra
11/06/21
GORGON
Traditio Satanae
11/06/21
PIG DESTROYER
Pornorgraphers of Sound: Live in NYC
11/06/21
ONE DESIRE
One Night Only - Live in Helsinki
11/06/21
HAMMER KING
Hammer King
05/06/21
HOUR OF PENANCE + GUEST TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
05/06/21
TRICK OR TREAT
LEGEND CLUB - MILANO
10/06/21
SYSTEM OF A DOWN + KORN + GUESTS TBA
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO
11/06/21
AEROSMITH + RIVAL SONS
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO
16/06/21
FU MANCHU
ALCATRAZ - MILANO
16/06/21
FIRENZE ROCKS (day 1)
VISARNO ARENA - FIRENZE
17/06/21
FIRENZE ROCKS (day 2)
VISARNO ARENA - FIRENZE
18/06/21
FIRENZE ROCKS (day 3)
VISARNO ARENA - FIRENZE
19/06/21
FIRENZE ROCKS (day 4)
VISARNO ARENA - FIRENZE
20/06/21
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BOCCIODROMO - VICENZA