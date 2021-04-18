THE DAY OF THE BEAST: ascolta la titletrack del nuovo album

11/06/21
HAMMER KING
Hammer King
11/06/21
TERRA ODIUM
Ne Plus Ultra
11/06/21
DENNIS DEYOUNG
26 East Vol. II
11/06/21
MR. BUNGLE
The Night They Came Home
11/06/21
BOOM DOX
Dead Nation
11/06/21
JOE BONAMASSA
Now Serving Royal Tea Live from The Ryman
11/06/21
GARBAGE
No Gods No Masters
11/06/21
CRYPTA
Echoes of the Soul
11/06/21
SEPIROTH
Condemned to Suffer
11/06/21
BROTHER AGAINST BROTHER
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10/06/21
SYSTEM OF A DOWN + KORN + GUESTS TBA
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO
11/06/21
AEROSMITH + RIVAL SONS
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO
16/06/21
FU MANCHU
ALCATRAZ - MILANO
16/06/21
FIRENZE ROCKS (day 1)
VISARNO ARENA - FIRENZE
17/06/21
FIRENZE ROCKS (day 2)
VISARNO ARENA - FIRENZE
18/06/21
FIRENZE ROCKS (day 3)
VISARNO ARENA - FIRENZE
19/06/21
FIRENZE ROCKS (day 4)
VISARNO ARENA - FIRENZE
20/06/21
HOLDING ABSENCE
BOCCIODROMO - VICENZA
25/06/21
ALPEN FLAIR FESTIVAL
EX NATO AREA - NAZ-SCIAVES (BZ)
26/06/21
ROCK THE CASTLE (day 1)
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA