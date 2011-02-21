      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina dell'EP
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

11/06/21
HAMMER KING
Hammer King

11/06/21
TERRA ODIUM
Ne Plus Ultra

11/06/21
DENNIS DEYOUNG
26 East Vol. II

11/06/21
WRISTMEETRAZOR
Replica of a Strange Love

11/06/21
BOOM DOX
Dead Nation

11/06/21
SEPIROTH
Condemned to Suffer

11/06/21
BROTHER AGAINST BROTHER
Brother Against Brother

11/06/21
GARBAGE
No Gods No Masters

11/06/21
GORGON
Traditio Satanae

11/06/21
PIG DESTROYER
Pornorgraphers of Sound: Live in NYC

CONCERTI

10/06/21
SYSTEM OF A DOWN + KORN + GUESTS TBA
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

11/06/21
AEROSMITH + RIVAL SONS
I-DAYS - AREA EXPO - MILANO

16/06/21
FU MANCHU
ALCATRAZ - MILANO

16/06/21
FIRENZE ROCKS (day 1)
VISARNO ARENA - FIRENZE

17/06/21
FIRENZE ROCKS (day 2)
VISARNO ARENA - FIRENZE

18/06/21
FIRENZE ROCKS (day 3)
VISARNO ARENA - FIRENZE

19/06/21
FIRENZE ROCKS (day 4)
VISARNO ARENA - FIRENZE

20/06/21
HOLDING ABSENCE
BOCCIODROMO - VICENZA

25/06/21
ALPEN FLAIR FESTIVAL
EX NATO AREA - NAZ-SCIAVES (BZ)

26/06/21
ROCK THE CASTLE (day 1)
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA
BEHEMOTH: guarda la clip di ''Shadows Ov Ea Cast Upon Golgotha''
10/06/2021 - 00:23 (45 letture)

lisablack
Giovedì 10 Giugno 2021, 6.33.47
1
Ottimo brano.. Aspetto il nuovo disco👍
RECENSIONI
75
80
85
90
87
82
84
84
80
70
82
ARTICOLI
16/02/2020
Live Report
SLIPKNOT + BEHEMOTH
Mediolanum Forum, Assago (MI), 11/02/2020
20/04/2015
Live Report
BEHEMOTH + BOLZER + THAW
Atlantico, Roma, 15/04/2015
25/02/2014
Live Report
BEHEMOTH + IN SOLITUDE + INQUISITION + SVARTTJERN
Zona Roveri, Bologna, 20/02/2014
09/07/2012
Articolo
BEHEMOTH
As Above, So Below
25/02/2012
Live Report
CANNIBAL CORPSE + BEHEMOTH + LEGION OF THE DAMNED + MISERY INDEX
Estragon, Bologna, 21/02/2011
21/02/2012
Live Report
CANNIBAL CORPSE + BEHEMOTH + LEGION OF THE DAMNED + MISERY INDEX
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 16/02/2012
 
ALTRE NOTIZIE
10/06/2021 - 00:23
BEHEMOTH: guarda la clip di ''Shadows Ov Ea Cast Upon Golgotha''
19/02/2021 - 13:26
BEHEMOTH: il nuovo disco è atteso per l’autunno 2021
30/11/2020 - 18:50
ARCH ENEMY: a Milano a ottobre 2021 con Behemoth, Carcass e Unto Others
23/09/2020 - 00:07
BEHEMOTH: la nuova ristampa estesa di ‘‘And the Forests Dream Eternally’’ è ascoltabile online
23/08/2020 - 19:14
BEHEMOTH: in arrivo lo show in streaming ''In Absentia Dei''
14/05/2020 - 09:45
BEHEMOTH: il video della cover di ''A Forest'' dei The Cure con Niklas Kvarforth
15/03/2020 - 11:55
BEHEMOTH: nuovo materiale nel 2021
13/01/2020 - 18:59
BEHEMOTH: online la clip di ''Rom 5;8''
22/08/2019 - 10:11
SLIPKNOT: dal vivo l'11 febbraio al Mediolanum Forum con i Behemoth
24/07/2019 - 18:18
BEHEMOTH: il videoclip di ''Sabbath Mater''
ULTIME NOTIZIE
10/06/2021 - 00:31
SERJ TANKIAN: ‘‘How Many Times?’’ è il brano scelto per il nuovo video
10/06/2021 - 00:02
THE PRETTY RECKLESS: online il video ufficiale di ‘‘Only Love Can Save Me Now’’
10/06/2021 - 00:00
ETERNAL SILENCE: ecco i dettagli di ‘‘Timegate Anathema’’, ascolta il primo singolo ‘‘Ancient Spirit
09/06/2021 - 20:36
VREID: presentano il singolo ''Shadows of Aurora''
09/06/2021 - 20:27
GRAHAM BONNET`S ALCATRAZZ: Jeff Loomis è il nuovo chitarrista
09/06/2021 - 20:18
HARDLINE: ascolta ''If I Could I Would'' dal nuovo disco
09/06/2021 - 20:09
POWERWOLF: ecco un singolo dal nuovo album
09/06/2021 - 20:07
AC/DC: pubblicata la clip di ''Witch's Spell''
09/06/2021 - 19:23
LEPROUS: atteso ad agosto il nuovo album ‘‘Aphelion’’
09/06/2021 - 12:39
DEAFHEAVEN: i dettagli del nuovo album ''Infinite Granite'', ascolta ''Great Mass of Color''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     