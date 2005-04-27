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ROCK THE CASTLE (day 2)
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA
PAIN: disponibile il video di ''Party in my Head''
12/06/2021 - 22:17 (34 letture)

Bacon Apocalypse
Sabato 12 Giugno 2021, 23.53.02
1
Canzone che ti entra in testa, mi piace parecchio, chissà quando uscirà il suo nuovo album
RECENSIONI
80
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28/08/2020
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Chiudersi in se stessi per aprirsi agli altri
05/03/2015
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22/01/2015
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07/12/2013
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14/04/2013
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Tre concerti, due giudizi
29/04/2005
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PAIN OF SALVATION
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