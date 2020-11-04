YOTH IRIA: disponibile un video dal disco di esordio

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15/06/2021 - 19:17 (34 letture)

lisablack
Martedì 15 Giugno 2021, 20.30.41
2
Ecco una band black metal attuale che ha pubblicato un gran disco a gennaio.. Per tutti quelli che credono che il black sia finito o una moda degli anni 90..e come loro tante altre band che continuano a suonare ottimi album...
lisablack
Martedì 15 Giugno 2021, 20.30.29
1
Ecco una band black metal attuale che ha pubblicato un gran disco a gennaio.. Per tutti quelli che credono che il black sia finito o una moda degli anni 90..e come loro tante altre band che continuano a suonare ottimi album...
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