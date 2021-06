KK`S PRIEST: ascolta la titletrack di ‘‘Sermons of the Sinner’’

17/06/2021 - 11:26 (237 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 12 Ripper qui è un qualcosa di fastidiosissimo, lui canta bene sulle tonalità medie, quando va in falsetto diventa ridicolo. Per me, bocciata. 11 Peggio del precedente che almeno era heavy e papabile. Questo troppo power nel senso più ridicolo del termine. Voce appunto che segue quel filone. Vedere il video con quella voce e quella faccia siamo ai livelli di gigi il bullo del power. Di buono ci sono i manici, ma se l'album è su questa falsariga è bocciato per me. 10 A me Owens è sempre stato simpatico per via della sua storia. Però, sta volta sono perplesso. Anche quando canta con i toni medi è identico. Se alla chitarra non ci fosse il biondo il gruppo sarebbe sommerso di pece e piume. Qua siamo a livelli di plagio. Mah...la canzone non mi dispiace 9 Più che limite, è un dito al c**o a parer mio. Hai un cantante tecnicamente ottimo e lo rovini. Dal punto di vista compositivo siamo ai livelli di Timo Tolkki. 8 Sicuramente è meglio della precedente ma il trovo ripper un limite non usava forzatamente tutti i falsetti neanche in jugulator o demolition(album dove da una presentazione vocale migliore di questi due brani). Poo non é un cattivo brano Sicuramente leggermente più elaborato del primo ma ci si accontenta facilmente se lo si considera ottimo o capolavoro. 7 È esattamente ciò che mi aspettavo. Tanta potenza, gusto melodico così così, Owens irritante in falsetto, molto meglio nel break centrale, ma secondo me sfruttato male in generale. La sue prestazioni su Jugulator e Demolition sono migliori secondo me, laddove usa la sua voce potente sui toni medi. Questo disco mi sa tanto di occasione persa. 6 Beh ripper è veramente una bestia, valore stra aggiunto 5 credo sarà il disco migliore di KK dopo Painkiller... 4 figata.. heavy metal fatto a regola d arte!! per me promossi a pieni voti. 3 Scrivo qui quello che ho già scritto altrove. Penso che un brano più derivativo e vuoto di idee non lo potevano concepire. Imbarazzante. La voce di Ripper poi, che ho sempre apprezzato, in questi due brani che ho sentito cerca solo di emulare con risultati patetici. Emulare poi è una parola grossa. Sembra una gallina strozzata, Abominevole. Non lo prenderò nemmeno sotto tortura. Bocciato su tutta la linea. Poi ovviamente ognuno ha i suoi gusti. Ma per me questa è merda che caga merda. Scusate ma sono troppo coinvolto visti i personaggi in questione. 2 Molto meglio la precedente Hellfire Thunderbolt che questa sbiaditissima copia di Painkiller...Owens poi e' veramente insopportabile sul falsetto.... 1 Pezzo e video spettacolare. Heavy metal vecchia scuola potente e diretto come piace a me. Preferisco di un pelo il primo singolo Hellfire Thunderbiolt (wow, che titolo!!!) ma se l'album si manterrà su questi livello c'è da stappare la nostra bottiglia di champagne migliore! PS ...ma quanto è tamarro KK quando inginocchia per l'assolo!!??!! Mamma mia! Mi ricorda la copertina di Unleashed in the East con la sua Gibson Flying V lanciata verso il cielo!