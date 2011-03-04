CARNIFEX: guarda il video del nuovo singolo ''Pray for Peace''

18/06/21
MORGARTEN
Cry of the Lost
18/06/21
PHARAOH
The Powers that Be
18/06/21
CROWNE
Kings in the North
18/06/21
CHALICE OF SIN
Chalice of Sin
18/06/21
EISREGEN / GOATFUNERAL
Bitterböse
18/06/21
CONSTANCIA
Brave New World
18/06/21
NEKER
Slower
18/06/21
FEAR FACTORY
Aggression Continuum
18/06/21
SUBWAY TO SALLY
Eisheilige Nacht - Back to Lindenpark (Live Album/DVD)
18/06/21
DEAD WITCHES / WITCHTHROAT SERPENT
Doom Sessions Vol. 666
18/06/21
FIRENZE ROCKS (day 3)
VISARNO ARENA - FIRENZE
19/06/21
FIRENZE ROCKS (day 4)
VISARNO ARENA - FIRENZE
20/06/21
HOLDING ABSENCE
BOCCIODROMO - VICENZA
25/06/21
ALPEN FLAIR FESTIVAL
EX NATO AREA - NAZ-SCIAVES (BZ)
26/06/21
ROCK THE CASTLE (day 1)
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA
26/06/21
PEARL JAM
AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI - IMOLA
03/07/21
ROCK THE CASTLE (day 2)
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA
05/07/21
DEEP PURPLE + GUESTS
BOLOGNA SONIC PARK - ARENA PARCO NORD - BOLOGNA
07/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
08/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
IPPODROMO DELLE CAMPANELLE - ROMA