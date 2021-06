BULLET FOR MY VALENTINE: ad ottobre il settimo album omonimo, guarda il video di ''Knives''

Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 4 Non sono affatto d'accordo, il secondo album è spettacolare. I primi 2 comunque sono i più belli. Il terzo va scemando e avanti così. 3 Ah ah terrò a mente il tuo consiglio. Poison magari me lo ascolto già oggi e poi valuterò se proseguire o meno 2 Vuoi un buon consiglio? Lascia perdere, ascolta solo il primo album The Poison, il resto è merda fumante 1 Da tempo mi riprometto di ascoltare in modo approfondito la loro discografia. Questo nuovo album sarà "la scusa" per farlo in concreto