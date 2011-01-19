HELLOWEEN: guarda il lyric video di ''Best Time''

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Joe91
Venerdì 18 Giugno 2021, 14.00.55
2
Questo perche la vecchia lineup ha scritto solo Skyfall, una canzone risicata. E questo per quanto concerne Kai Hansen, visto che Kiske si è limitato "solo" a cantare.
cyrus
Venerdì 18 Giugno 2021, 13.00.10
1
bella song, molto melodica e semplice. a mio giudizio trovo curioso che nonostante la reunion con i membri storici, i pezzi che ho sentito e che girano meglio sono composti da deris o da gersner e non dalla vecchia line up
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