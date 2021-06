PARADISE LOST: guarda il video di ''One Second'' dal nuovo live CD/DVD ''At The Mill''

18/06/2021 - 12:08 (156 letture)



7 Per me veramente una interpretazione stupenda di un brano incredibilmente bello, cantato piacevolmente imperfetto, rende comunque al massimo. Amo quel disco e quel periodo, penso che sia uno dei lavori migliori del gothic metal 6 @ Rob Fleming: Non è un discorso di growl o non growl. Da fan del gruppo quale sono io, dico che non è un segreto che la voce di Nicholas Holmes è il punto debole del gruppo, pure nei dischi, sopratutto quelli pre-2005 dove c'era meno uso di autotune, oltre ad avere un timbro distaccato, quasi stanco, in certi punti non riesce proprio ad essere intonato a cala vistosamente. Tant'è che i dischi del gruppo che spingono la sua voce e che tu consideri i tuoi preferiti, io li trovo una mattonata negli zebedei come poche, non è una voce particolare che può stare bene da sola come quella di Aaron Stainthorpe. Se leggi i live report qui accanto puoi vedere come le performance live di Holmes in pulito vengono aiutate non poco dall'uso di pedali ed effetti per la voce. Negli anni 90 tanti lamentavano che scimmiottava James Hetfield, ma in quel caso era un timbro volutamente ubriaco, distratto, che dava la carica e poteva strappare qualche risata (anche alcuni testi a leggerli sembravano improbabili quando non caricaturali del genere di riferimento), ma ora che ha dato un taglio all'alcol, ai farmaci e ai disturbi psichici, la sua voce è declinata così tanto che non c'è autotune che tenga. 5 Mah! Nel DVD Evolve di parecchi anni fa la cantava molto meglio! Peccato..... 4 il growl gli sta rovinando la voce "pulita" io li preferivo fino a tragic idol....dopo troppo growl 3 Anche nel video precedente nelle parti pulite mi dava sospetto, con questo video ha confermato il mio dubbio.. Per il resto meravigliosa canzone, diretta e meravigliosa 2 Canzone stupenda da un album straordinario. Sulla voce ha ragione @d.r.i. sembra in difficoltà a tirare fuori il suo (bellissimo) timbro pulito. Come se fosse arrugginito. Troppo growl negli ultimi tempi? 1 Sul pezzo nulla da dire, sulla voce qualche pecca c'è...ma che pezzo