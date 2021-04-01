CHALICE OF SIN: ecco un brano dal disco di debutto

25/06/21
AMENRA
De doorn
25/06/21
WITHERED
Verloren
25/06/21
LIGHT THE TORCH
You Will Be The Death Of Me
25/06/21
HIRAES
Solitary
25/06/21
OZORA
Angelica
25/06/21
SKYEYE
Soldiers of Light
25/06/21
ENDLESS CHAIN
Forthcoming Past
25/06/21
BUCKCHERRY
Hellbound
25/06/21
KING COMPANY
Trapped
25/06/21
LUSTMORD & KARIN PARK
Alter
19/06/21
FIRENZE ROCKS (day 4)
VISARNO ARENA - FIRENZE
20/06/21
HOLDING ABSENCE
BOCCIODROMO - VICENZA
25/06/21
ALPEN FLAIR FESTIVAL
EX NATO AREA - NAZ-SCIAVES (BZ)
26/06/21
ROCK THE CASTLE (day 1)
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA
26/06/21
PEARL JAM
AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI - IMOLA
03/07/21
ROCK THE CASTLE (day 2)
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA
05/07/21
DEEP PURPLE + GUESTS
BOLOGNA SONIC PARK - ARENA PARCO NORD - BOLOGNA
07/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
08/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
IPPODROMO DELLE CAMPANELLE - ROMA
09/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
CONCRETION POST ROCK FESTIVAL - AQUILEIA (UD)