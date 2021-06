Azz questa ragazza ha 50 anni e a mio modesto parere fa ancora la differenza in un mondo dove le rivali sono sempre più agguerrite, orgoglio italico non me ne vogliano i maneskin. Il pezzo poi è semplicemente splendido, uno dei migliori dell'ultimo disco, con quel sapore gothic metal che fa molto fine anni 90, sarà uno dei primi gruppi che mi rivedrò più volentieri quando si potrà visto che all'ultimo appuntamento all estragon c'era il tutto esaurito.