KORN: il bassista Fieldy si prende una pausa a tempo indeterminato

Colgo l'occasione della notizia per ascoltare il brano proposto e rendermi conto una volta di più come Jonathan Davis sia un cantante dotatissimo. E di come sarei curioso di ascoltare un album dove lui si "limita" a cantare con voce pulita. Il genere non mi interessa più di tanto. Oh! Poi mi dite che il tal album c'è già e si intitola...e allora corro immediatamente a recuperarlo