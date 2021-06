URIAH HEEP: a settembre il nuovo box set ''Every Day Rocks''

22/06/2021 - 12:43 (57 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 3 L'apice compositivo della band si trova proprio in questi primi 7 dischi...band superlativa! 2 proprio così!! Ho appena finito di riascoltare tutta la loro discografia e non posso che confermare! Hanno avuto una fase abbastanza lunga con lavori non proprio riusciti, diciamo da dopo Firefly ma realizzando poi gli ultimi 4/5 ancora su livelli top! 1 Il più "brutto" di questi è - a stare bassi - un 8.