      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

25/06/21
HIRAES
Solitary

25/06/21
WITHERED
Verloren

25/06/21
LIGHT THE TORCH
You Will Be The Death Of Me

25/06/21
KING COMPANY
Trapped

25/06/21
OZORA
Angelica

25/06/21
SKYEYE
Soldiers of Light

25/06/21
CEREBRAL ROT
Excretion of Mortality

25/06/21
ENSLAVED
Below the Lights (Cinematic Tour 2020)

25/06/21
BUCKCHERRY
Hellbound

25/06/21
ICEBURN
Asclepius

CONCERTI

25/06/21
ALPEN FLAIR FESTIVAL
EX NATO AREA - NAZ-SCIAVES (BZ)

26/06/21
ROCK THE CASTLE (day 1)
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA

26/06/21
PEARL JAM
AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI - IMOLA

03/07/21
ROCK THE CASTLE (day 2)
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA

05/07/21
DEEP PURPLE + GUESTS
BOLOGNA SONIC PARK - ARENA PARCO NORD - BOLOGNA

07/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

08/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
IPPODROMO DELLE CAMPANELLE - ROMA

09/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
CONCRETION POST ROCK FESTIVAL - AQUILEIA (UD)

11/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
FABRIK - CAGLIARI

12/07/21
KISS
ARENA DI VERONA
E-FORCE: firmano con Mighty Music e annunciano il nuovo ''Mindbender''
24/06/2021 - 11:28 (19 letture)

RECENSIONI
70
78
ARTICOLI
08/12/2015
Live Report
E-FORCE + NUCLEAR DETONATION
La Saletta, Reggio Calabria (RC) , 04/12/2015
 
ALTRE NOTIZIE
24/06/2021 - 11:28
E-FORCE: firmano con Mighty Music e annunciano il nuovo ''Mindbender''
21/09/2018 - 11:56
E-FORCE: ecco i dettagli dello show del 4 ottobre a Prato
23/08/2018 - 11:33
E-FORCE: tre date in Italia a ottobre con il 'Revisiting Voivod Phobos/Negatron tour'
11/12/2015 - 10:05
E-FORCE: domani sera a Torino
10/12/2015 - 12:54
E-FORCE: domenica al The One
11/11/2015 - 19:01
E-FORCE: aggiunta una data a Palermo
02/11/2015 - 15:23
E-FORCE: annunciate cinque date in Italia
22/05/2015 - 14:09
E-FORCE: ecco il trailer del nuovo album 'Demonikhol'
03/05/2015 - 14:00
E-FORCE: a giugno il nuovo disco, ecco i dettagli
20/04/2014 - 12:10
E-FORCE: live a maggio a Bresso, ecco i dettagli
ULTIME NOTIZIE
24/06/2021 - 11:59
JOURNEY: ''The Way We Used to Be'' è il primo singolo inedito dell'attuale formazione della band
24/06/2021 - 11:43
GOD IS AN ASTRONAUT: online la clip di ''Suicide by Star (Live)''
24/06/2021 - 11:49
HOLOCAUSTO CANIBAL: firmano con Selfmadegod Records, nuovo album nel 2022
24/06/2021 - 11:38
ONE DESIRE: ecco il live video di ''Shadowman''
24/06/2021 - 11:38
OBSCURA: una data in Italia nel 2021 con i Persefone
24/06/2021 - 11:30
ABSTRACTED: online il primo brano da ''Atma Conflux''
24/06/2021 - 11:21
APOSTOLICA: entrano nel roster della Scarlet Records, in estate il disco di debutto
24/06/2021 - 11:18
ROSSOMETILE: il video ufficiale di ''Nox Arcana''
24/06/2021 - 10:08
CEREBRAL ROT: tutto il nuovo ''Excretion of Mortality'' in streaming
24/06/2021 - 10:02
OSI AND THE JUPITER: ascolta la nuova ''Folk of the Woods''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     