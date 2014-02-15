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POWERWOLF: presentano il singolo ''Dancing with the Dead''
24/06/2021 - 14:14 (60 letture)

Beta
Giovedì 24 Giugno 2021, 15.02.14
1
Non mi stancherò mai di dirlo, la VD Pictures fa dei video paurosi. Comunque il pezzo mi piace, sempre la solita roba, ma per ora non mi è ancora venuta a noia, quindi ottimo XD comunque bell'arrangiamento e bel tiro.
RECENSIONI
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