TOTO: guarda il nuovo video da ''With a Little Help from My Friends''

25/06/2021 - 11:01 (102 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 3 Io quando vedo e ascolto un gruppo in cui tutti si alternano al microfono mi esalto. Gran bella cover della versione Cocker/Jimmy Page 2 TOTOP !!!!! 1 la domanda č ......PERCHE' ????