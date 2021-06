LORD OF THE LOST: il video ufficiale di ''The Gospel Of Judas''

30/06/2021 - 11:27 (29 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 1 Bel pezzo, come gli altri singoli del resto. Hype al massimo, direi. Video di forte impatto, devo seguire meglio il testo per apprezzarlo al meglio. Finora promossi a pieni voti.