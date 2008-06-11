      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Twenty-Three - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

30/06/21
VIRTUAL SYMMETRY
Exoverse Live - Out of the Shadow

02/07/21
LOST IN GREY
Under the Surface

02/07/21
BIZARREKULT
Vi Overlevde

02/07/21
LORD OF THE LOST
Judas

02/07/21
BORN OF OSIRIS
Angel or Alien

02/07/21
DRAWN AND QUARTERED
Congregation Pestilence

02/07/21
NOCTAMBULIST
The Barren Form

02/07/21
AT THE GATES
The Nightmare Of Being

02/07/21
VOLAND
Царепоклонство - Il culto degli Zar

02/07/21
DEFOCUS
In the Eye of Death We Are All the Same

CONCERTI

03/07/21
ROCK THE CASTLE (day 2)
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA

05/07/21
DEEP PURPLE + GUESTS
BOLOGNA SONIC PARK - ARENA PARCO NORD - BOLOGNA

07/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

08/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
IPPODROMO DELLE CAMPANELLE - ROMA

09/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
CONCRETION POST ROCK FESTIVAL - AQUILEIA (UD)

11/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
FABRIK - CAGLIARI

12/07/21
KISS
ARENA DI VERONA

13/07/21
RAMMSTEIN + DUO JATEKOK
STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO - TORINO

23/07/21
CAMUNIA SONORA (day 1)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)

24/07/21
CAMUNIA SONORA (day 2)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)
RIAN: ''We Belong'' è il nuovo singolo promozionale del prossimo disco
30/06/2021 - 14:19 (28 letture)

ARTICOLI
22/01/2021
Intervista
TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA
Lo show più importante
24/04/2020
Intervista
VOLTURIAN
La band ci racconta Crimson
04/01/2018
Live Report
CALABRIAN METAL INFERNO
VOL. 12 - CADAVERIA + FUNERAL ORATION + VALGRIND + INNER HATE - Zoom Disco Club, Marcellinara (CZ), 28/12/2017
24/01/2016
Live Report
THERION + LUCIFERIAN LIGHT ORCHESTRA + EGO FALL + IMPERIAL AGE
Circolo Colony, Brescia (BS), 19/01/2016
11/10/2015
Live Report
JOE SATRIANI + MARKUS JAMES
Teatro della Luna, Assago (MI), 05/10/2015
21/02/2015
Live Report
BARBARIAN + BUNKER 66 + CICLOPE
Random Club, Reggio Calabria, 13/02/2015
18/04/2014
Live Report
ONSLAUGHT + DEATH MECHANISM + TORMENT + BARBARIAN + SATANIKA + GUEST
Traffic Club, Roma, 11/04/2014
01/01/2013
Live Report
CALABRIAN METAL INFERNO
7.0 - Hemingway Club, Catanzaro Lido (CZ), 28/12/12
06/12/2012
Live Report
BUNKER 66 + BARBARIAN + DEMONOMANCY
Closer Club, Roma, 30/11/2012
07/06/2012
Intervista
LORENZO MARIANI
L'uomo dietro la copertina
28/05/2011
Intervista
VALERIAN SWING
Marinai pers'intorn'al cuore...
18/11/2010
Live Report
JOE SATRIANI
Atlantico, Roma, 14/11/2010
17/01/2010
Intervista
CALABRIAN METAL INFERNO
Vivere l'underground
16/01/2010
Live Report
CALABRIAN METAL INFERNO
Voglia di riscatto
11/06/2008
Live Report
JOE SATRIANI + BLAZE BAYLEY
Il concerto di Trezzo sull'Adda
 
ALTRE NOTIZIE
30/06/2021 - 14:19
RIAN: ''We Belong'' è il nuovo singolo promozionale del prossimo disco
01/06/2021 - 12:06
RIAN: guarda il video di ''In the Dark'' dal secondo album in uscita a luglio
12/05/2021 - 15:09
TRICK OR TREAT: presentano la clip di ''Hungarian Hangover'' dalla nuova raccolta
12/05/2021 - 00:24
RIAN: annunciati i dettagli del secondo album ‘‘Twenty-Three’’, ascolta ‘‘Stop’’
12/04/2021 - 00:29
SADISTIK FOREST: ‘‘Barbarian’’ è il nuovo singolo dall’EP in arrivo a maggio
31/03/2021 - 16:58
VOLTURIAN: pubblicano il video di ''In a Heartbeat''
11/03/2021 - 17:21
MARIANAS REST: pubblicano il lyric video di ''Pointless Tale''
19/02/2021 - 15:23
MARIANAS REST: disponibile la clip di ''South of Vostok'' dal nuovo album
16/01/2021 - 18:21
MARIANAS REST: in arrivo a marzo l'album ''Fata Morgana'', ecco il primo singolo
12/12/2020 - 11:01
MELVINS: il nuovo album ''Working with God'' a febbraio, ascolta ''Brian, The Horse-Faced Goon''
ULTIME NOTIZIE
30/06/2021 - 14:26
ETERNITY`S END: annunciato il nuovo chitarrista
30/06/2021 - 14:10
INGLORIOUS: tutti i dettagli dell'album benefico ''Heroine''
30/06/2021 - 13:58
EXCALIBUR: a settembre la riedizione del loro disco di esordio, ecco ''Haunted by the Shadows''
30/06/2021 - 11:27
LORD OF THE LOST: il video ufficiale di ''The Gospel Of Judas''
30/06/2021 - 00:20
SINISTER GHOST: al lavoro sul disco di debutto
30/06/2021 - 00:09
IVORY TOWER: il cantante Dirk Meyer lascia la band
30/06/2021 - 00:05
AEXYLIUM: firmano con Rockshots Records per l’uscita del nuovo album ‘‘The Fifth Season’’
30/06/2021 - 00:04
ARMORED SAINT: disponibile il video di ‘‘Lone Wolf’’
30/06/2021 - 00:02
METALLICA: una versione alternativa e la cover di St. Vincent di ‘‘Sad but True’’
29/06/2021 - 23:15
SCHATTENMANN: presentano la clip di ''Cosima'' da ''Chaos''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     