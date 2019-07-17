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WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)
LUPPOLO IN ROCK: gli Epica suoneranno al Road to Luppolo il 28 agosto
01/07/2021 - 12:26 (112 letture)

Halo
Giovedì 1 Luglio 2021, 13.37.17
2
due splendide serate, meriterebbero entrambe
d.r.i.
Giovedì 1 Luglio 2021, 12.38.09
1
Ci sta, ottimo gruppo.
ARTICOLI
17/07/2019
Live Report
LUPPOLO IN ROCK 2019
Parco ex Colonie Padane Cremona (CR), 13/07/ 2019
 
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