BIZARREKULT: disponibile in streaming il nuovo album ''Vi Overlevde''

02/07/21
VOLAND
Царепоклонство - Il culto degli Zar
02/07/21
BORN OF OSIRIS
Angel or Alien
02/07/21
LOST IN GREY
Under the Surface
02/07/21
BIZARREKULT
Vi Overlevde
02/07/21
DRAWN AND QUARTERED
Congregation Pestilence
02/07/21
NANOWAR OF STEEL
Italian Folk Metal
02/07/21
LORD OF THE LOST
Judas
02/07/21
NOCTAMBULIST
The Barren Form
02/07/21
AT THE GATES
The Nightmare Of Being
02/07/21
DEFOCUS
In the Eye of Death We Are All the Same
03/07/21
ROCK THE CASTLE (day 2)
CASTELLO DI VILLAFRANCA - VERONA
05/07/21
DEEP PURPLE + GUESTS
BOLOGNA SONIC PARK - ARENA PARCO NORD - BOLOGNA
07/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
08/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
IPPODROMO DELLE CAMPANELLE - ROMA
09/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
CONCRETION POST ROCK FESTIVAL - AQUILEIA (UD)
11/07/21
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FABRIK - CAGLIARI
12/07/21
KISS
ARENA DI VERONA
13/07/21
RAMMSTEIN + DUO JATEKOK
STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO - TORINO
23/07/21
CAMUNIA SONORA (day 1)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)
24/07/21
CAMUNIA SONORA (day 2)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)