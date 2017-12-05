BORN OF OSIRIS: disponibile il singolo ''Poster Child''

09/07/21
THE LORDS OF ALTAMONT
Tune In, Turn On, Electrify!
09/07/21
HARDLINE
Heart Mind and Soul
09/07/21
KAMBRIUM
Synthetic ERA
09/07/21
OVERDRIVERS
ROCK OUT! (EP)
09/07/21
THECITYISOURS
COMA
09/07/21
RUADH
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09/07/21
MAYHEM
Atavistic Black Disorder / Kommando
09/07/21
DOMINATION CAMPAIGN
Onward to Glory
09/07/21
LAURENNE-LOUHIMO
The Reckoning
09/07/21
TOBY HITCHCOCK
Changes
05/07/21
DEEP PURPLE + GUESTS
BOLOGNA SONIC PARK - ARENA PARCO NORD - BOLOGNA
07/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
08/07/21
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IPPODROMO DELLE CAMPANELLE - ROMA
09/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
CONCRETION POST ROCK FESTIVAL - AQUILEIA (UD)
11/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
FABRIK - CAGLIARI
12/07/21
KISS
ARENA DI VERONA
13/07/21
RAMMSTEIN + DUO JATEKOK
STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO - TORINO
23/07/21
CAMUNIA SONORA (day 1)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)
24/07/21
CAMUNIA SONORA (day 2)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)
25/07/21
CAMUNIA SONORA (day 3)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)