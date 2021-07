URIAH HEEP: scomparso l'ex-cantante John Lawton

Ecco, questa notizia mi addolora veramente molto, molto ma molto molto. Cantante strepitoso che ebbe il compito di sostituire un fuoriclasse. E lo fece benissimo. La trilogia con lui alla voce, per me, è veramente splendida. Il Live in Europe '79 è bellissimo. E quante volte ha tolto le castagne dal fuoco agli Heep quando Shaw non poteva? Lo chiamavano, lui cantava e la tournée proseguiva. Oh! Poi è una delle voci del Butterfly Ball di Roger Glover. Insomma a fianco di Dio, Hughes, Coverdale, Gillan, Gustafson e il resto del gotha dell'hard inglese c'era anche lui. Mica poco