TREMONTI: ''Marching in Time'' è il nuovo album solista in arrivo a settembre

08/07/2021 - 17:53 (95 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 1 Spero che non sia come Dying Machine, che onestamente ho trovato un po’ prolisso e alla lunga noioso… spero sia più alla Cauterize…