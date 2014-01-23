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09/07/21
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Tune In, Turn On, Electrify!

09/07/21
TOBY HITCHCOCK
Changes

09/07/21
MAYHEM
Atavistic Black Disorder / Kommando

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09/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
CONCRETION POST ROCK FESTIVAL - AQUILEIA (UD)

11/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
FABRIK - CAGLIARI

12/07/21
KISS
ARENA DI VERONA

13/07/21
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STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO - TORINO

23/07/21
CAMUNIA SONORA (day 1)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)

24/07/21
CAMUNIA SONORA (day 2)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)

25/07/21
CAMUNIA SONORA (day 3)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)

27/07/21
PHIL ANSELMO & THE ILLEGALS + MUNICIPAL WASTE + BAEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

27/07/21
SLIPKNOT
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)

28/07/21
DROPKICK MURPHYS
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)
TESSERACT: disponibile il video di ''Nocturne'' dal nuovo live ''Portals''
09/07/2021 - 09:33 (49 letture)

RECENSIONI
s.v.
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ARTICOLI
28/11/2018
Live Report
TESSERACT + BETWEEN THE BURIED AND ME + PLINI
Campus Industry, Parma, 24/11/2018
27/02/2016
Live Report
TESSERACT + THE CONTORTIONIST
Legend Club, Milano (MI), 21/02/2016
01/12/2015
Intervista
TESSERACT
Viaggio tra le dimensioni
28/01/2014
Live Report
PROTEST THE HERO + TESSERACT + THE SAFETY FIRE + INTERVALS
Live Forum, Assago (MI), 23/01/2014
 
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