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Heart Mind and Soul

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ROCK OUT! (EP)

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Onward to Glory

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The Reckoning

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Tune In, Turn On, Electrify!

09/07/21
TOBY HITCHCOCK
Changes

09/07/21
MAYHEM
Atavistic Black Disorder / Kommando

CONCERTI

09/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
CONCRETION POST ROCK FESTIVAL - AQUILEIA (UD)

11/07/21
GOD IS AN ASTRONAUT + GUESTS TBA
FABRIK - CAGLIARI

12/07/21
KISS
ARENA DI VERONA

13/07/21
RAMMSTEIN + DUO JATEKOK
STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO - TORINO

23/07/21
CAMUNIA SONORA (day 1)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)

24/07/21
CAMUNIA SONORA (day 2)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)

25/07/21
CAMUNIA SONORA (day 3)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)

27/07/21
PHIL ANSELMO & THE ILLEGALS + MUNICIPAL WASTE + BAEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

27/07/21
SLIPKNOT
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)

28/07/21
DROPKICK MURPHYS
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)
EKTOMORF: presentano la clip di ''Fear Me'' dall'ultimo disco
09/07/2021 - 10:34 (50 letture)

Diego75
Venerdì 9 Luglio 2021, 11.57.04
1
Molto...ma molto sepultura vecchio stile...ma niente male....senza grandi pretese!
RECENSIONI
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ARTICOLI
22/09/2006
Intervista
EKTOMORF
Parla Zoltán Farkas
 
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