GAMMA RAY: presentano il live video di ''Land of the Free'' dal prossimo live album

Come avevo già detto la cosa che non mi ispira molto e la voce di Beck...mi sarebbe piaciuto molto di più la presenza si scheepers e semmai dell'originale voce di Kiske (in land of the free) come su disco. Ed il resto cantato da Hansen e basta...ma evidentemente non ce la fa proprio più...peccato. a sto punto a mio avviso era meglio convincere Ralf alla Reunion...spero solo che nei prossimi dischi, sempre ammesso ce ne siano ancora, canti Hansen.