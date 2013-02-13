CARONTE: ascolta il singolo ''Black Flames of Maion'' con gli Our Survival Depends on Us

15/07/21
NECROGOD
In Extremis
15/07/21
ZORA
Soul Raptor
16/07/21
INNER STREAM
Stain the Sea
16/07/21
BIG CITY
Testify X
16/07/21
VOUNA
Atropos
16/07/21
WIZARDTHRONE
Hypercube Necrodimensions
16/07/21
MARTA GABRIEL
Metal Queens
16/07/21
SPIRAL GRAVE
Legacy of the Anointed
16/07/21
NOTHING SACRED
No Gods
16/07/21
PARADISE LOST
At the Mill
23/07/21
CAMUNIA SONORA (day 1)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)
24/07/21
CAMUNIA SONORA (day 2)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)
25/07/21
CAMUNIA SONORA (day 3)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)
27/07/21
PHIL ANSELMO & THE ILLEGALS + MUNICIPAL WASTE + BAEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
27/07/21
SLIPKNOT
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)
28/07/21
DROPKICK MURPHYS
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)
30/07/21
PADOVA METAL FEST (day 1)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)
31/07/21
PADOVA METAL FEST (day 2)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)
01/08/21
PADOVA METAL FEST (day 3)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)
06/08/21
CLUTCH
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO