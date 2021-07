IRON MAIDEN: guarda il video del nuovo singolo ''The Writing on the Wall''

15/07/2021 - 22:37 (467 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 12 A me il pezzo piace,belle atmosfere southern,bello l’assolo di Smith e reputo la prestazione di Bruce fantastica con un testo interessante…sarà che mi accontento.. 11 @Dantes;hai ragione eccome..a parte dance of death,da brave new world ad oggi la band ha preso l'andazzo di fare album pieni di pezzi lunghi e monotoni,produzione troppo pulita che penalizza l'aggressivita',3 chitarre sfruttate male e Dickinson che cerca di strafare...il pezzo cmq e' buono..molto rock,quasi southern. 10 Come da molti anni a questa parte, il vecchio e caro Bruce Dickinson è inascoltabile. Fino a una decina di anni fa lo era soprattutto live. Successivamente, anche nel semplice "registrato" non si riesce più ad ascoltare. Con tutti i suoi acciacchi, anche gravi, è divenuto insopportabile. Rispetto alla maggioranza dei cantanti della sua stessa età, è quello ridotto peggio. 9 Come da molti anni a questa parte, il vecchio e caro Bruce Dickinson è inascoltabile. Fino a una decina di anni fa lo era soprattutto live. Successivamente, anche nel semplice "registrato" non si riesce più ad ascoltare. Con tutti i suoi acciacchi, anche gravi, è divenuto insopportabile. Rispetto alla maggioranza dei cantanti della sua stessa età, è quello ridotto peggio. 8 Negli ultimi anni causa anche l'avanzata eta'...mi sembra che si stiano dando ad una sorta di musiche da film...il pezzo non mi dispiace...ma se il disco dovesse andare su tutta questa linea...sinceramente lo troverei noiosi. 7 Il riff portante lo ha scritto Ritchie Blackmore appena 20 anni fa in "village on the sand" di Blackmore's Night ...evidentemente c'è bisogno di questi espedienti. Citazioni a parte, a parte pure l'introduzione acustica non trascendentale ma quantomeno diversa dal solito intro-di-basso e forse chitarre meno impastate, per il resto sono gli iron maiden degli anni 2000,...dove personalmente uma qualsiasi canzone presa a caso potrebbe far parte di qualunque disco dal 2000 al 2015 che il risultato non cambierebbe... dove Bruce Dickinson sembra spesso impiccato ed al limite (e non per questioni anagrafiche o di salute) con delle tonalità che sovente fanno a pugni con la musica che scorre sotto...ma queste cose non si possono dire, e nemmeno pensare...la maggioranza non le sente e non le vede, quindi chiedo scusa se qualcuno si fosse pure sentito offeso. 6 Diciamo che ancora una volta hanno prodotto una canzone lunga che poteva essere migliore se accorciata di due minuti buoni. Pezzo non male, che però sembra uscito da un disco solista di Bruce. 5 come ormai sono da anni: non eclatanti, ma interessanti. voto 8 4 Avrei voluto commentare "Metal it's coming home" ma per uno strano scherzo del destino sembra un brano dei Cinderella. 3 Su 6 minuti si salvano forse 30 secondi. Bocciato in tronco. 2 Pezzo spompato, produzione pessima, Bruce che fa fatica e video che fa cagare. Ma nonostante tutto questo, da irriducibile fan ho ancora la speranza nell'album. 1 Pezzo non male. in linea con le ultime produzioni. Niente di rivoluzionario ma stiamo parlando di musicisti ultrasessantenni che non hanno bisogno di dimostrare piu nulla. Ora aspetto l album per una valutazione completa, ricordando che a mio parere negli ultimi anni i singoli degli album si sono quasi sempre rivelati i pezzi piu deboli. al di la di tutto per ora promossi.