CAMUNIA SONORA: posticipato al 2022

16/07/2021 - 17:49 (200 letture)



12 @Sarafear commento 10: allora si spiegano tante cose... 11 @ZTL: francamente non so di cosa parli, davvero... ma ci andrei piano con accuse così gravi. Perdonami, non voglio offendere, ma sembra la classica piazzata all'italiana in cui si spala merda a gratis su un concorrente. 10 Trans è meglio che ti informi prima di parlare sono sempre loro 9 @Eagle Nest hai ragione ma il festival salta per altre ragioni, sarebbe saltato anche in tempi normali. 8 È falsissimo e sbagliatissimo dire che la variante delta buca I vaccini. È vero l'opposto, cioè che la quasi totalità dei contagiati erano non vaccinati e no vax. I contagiati vaccinati sono alla prima dose e nessuno con forme gravi. salta il festival e ok, ci sta... ma non diciamo stupidaggini che già di disinformazione in giro ce n'è anche troppa. 7 Annullato sei giorni prima, con alberghi (anche convenzionati) e biglietti presi, se si segue il copione già scritto arriveranno soldi di rimborsi a mozzichi e bocconi, mi dispiace per chi ci è cascato ma da quelle persone bisogna stare solo alla larga. 6 In effetti il sospetto dell'organizzazione l'ho avuto anche io...se così fosse si spiegano molte cose 5 @ Ellius: Non sono state rese informazioni sugli organizzatori. Si sa solo che il festival sarebbe stato organizzato il provincia di Brescia. 4 @Elluis truffatori di professione. 3 Avrei una domanda, e giuro che non è assolutamente provocatoria: qualcuno sa se gli organizzatori sono gli stessi del famoso Colony Festival che si doveva tenere alla Fiera di Brescia? 2 Festival organizzato da Wanna Marchi e dal Mago Do Nascimiento, andate a lavorare. 1 Per la precisione in Olanda non erano tutti vaccinati, anzi la maggior parte con tampone rapido che ha un notevole margine di errore. Se si fossero vaccinat8 tutti in modo da avere immunità di gregge non saremmo a questo punto. Il green pass con i tamponi rapidi è rischiosissimo. Mi dispiace per il festival, speriamo di uscirne presto