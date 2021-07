IRON MAIDEN: il nuovo album ''Senjutsu'' esce a settembre, ecco i dettagli

19/07/2021 - 15:38 (1387 letture)



43 In copertina ci avrei messo Eddie con il tatuaggio della coppa degli europei 2020...quella con scritto England. ..sinceramente parlando se il disco dovesse essere tipo l'ultima uscita...non mi dispiacerebbe affatto...perche' e' l'unica uscita che salvo dalla reunion del 98...a mio parere fatta solo per soldi e niente altro...ribadendo che secondo me Dickinson ha fatto cose migliori da solista negli anni 90! 42 Le ultime 3 mi fanno paura.... 41 Arte eremita mi incuriosisce parecchio. Vedremo se sarà una nuova evoluzione maideniana? 40 Copertina stupenda. Singolo così così. Se siamo anche solo sui livelli di BOS, a me va benissimo 39 È come mangiare polpettone da 20 anni. Non potrà mai funzionare... 38 E ancora che insistono con questi pipponi lunghi 10 minuti...si ascolterà all'uscito, ma per ora le speranze sono sotto zero. 37 a quasi 50 anni ancora mi entusiasmo per le loro uscite. come da programma birra, giorno di ferie dal lavoro e asolto full imersion del disco... poi potro' commentare. Ira mi tengo la fanciullesca curiosita'... 36 Grande contributo compositivo di Murray in questo disco, mi dicono 35 Condivido il discorso di @er colica, li ho visti 4 volte negli ultimi 20 anni e col passare del tempo hanno via via rallentato le esecuzioni (senza nessuno scadimento di qualità sia chiaro), scelta penso obbligata per non strippare nel live a 60 anni (soprattutto il batterista classe 52!) ....idem gli ultimi Motorhead. Dal vivo si nota molto di più che dal tubo. In ogni caso Up the irons. 34 L'Eddie-Samurai mi piace, una versione 2021 di quello di Maiden Japan. Avrei preferito però l'inserimento dello stesso in un contesto grafico differente dal semplice fondale scuro. Certo, si pone in diretta continuità con The Book of Souls, ma in quel caso la centralità del solo Eddie l'avevo attribuita al fatto che l'album uscisse nel 40esimo anniversario della band, a 35 anni dall'uscita di Iron Maiden che, guarda caso, ha proprio Eddie al centro della copertina che guarda negli occhi chi tiene in mano il disco. 33 Punto tutto su Stratego e Days of Future Past 32 ...ho smesso di ascoltarli a metà anni 90 ma sono stati una delle colonne sonore della mia adolescenza....non ho comprato nessun album con Blaze Bailey ( che gode di tutta la mia simpatia) c'ho riprovato con dance of death ma ormai avevo le orecchie da un'altra parte.....la svolta prog non l'ho mai digerita....82 minuti di album anche no ! Bella la copertina , sono curioso di leggere il testo di Death of the Celts 31 Murray non sa comporre, perlomeno ha bisogno di essere aiutato o meglio preferisce dedicarsi allo strumento, parole di Harry in una vecchia intervista 30 Sarà STRAFEGO 29 Murray non ha firmato alcuna canzone? 😢 28 La copertina è davvero bella, più la guardo e più mi piace. Il singolo più l’ascolto e più lo trovo davvero noioso e tutto fuorché Maiden. La lunghezza delle canzoni ci può stare laddove non ci siano 2 minuti di intro, 2 minuti centrali o finali con le stesse note/strofe ripetute….come sempre lo comprerò perché sono stati la colonna sonora della mia giovinezza ma dopo dance of death un album intero non lo reggo. 27 assolutamente fino a che un gruppo riesce a tenere uno show di due ore non è certo finito però deve per forza di cose ad un certo punto scendere a compromessi, del tipo modifichiamo la scaletta o diminuiamo la velocità dei pezzi eccetera. Loro sono ancora in grado di reggere un bel concerto ma son scesi a compromessi per forza di cose, come tutti. Alcuni hanno proprio smesso di fare live proprio perchè non reggevano più pompa quindi anche gli iron maiden hanno meno fiato ora come ora. Ci sta. 26 Nuovo disco dei Maiden... 💩 25 Avete ragione tutti, i Maiden dal vivo non sono certamente finiti, però ricordiamoci tutti dei soliti set monumentali che usano nei loro concerti, specchietti per le allodole, che serveno a mascherare gli acciacchi della vecchiaia. Le solite canzoni suonate, e Bruce che sinceramente con la sua voce stridula personalmente dà fastidio, e che ci posso fare. Amo i Maiden, li ho visti dal vivo più di ogni altra band, ma dovrebbero ridimensionarsi un pò, e soprattutto cambiare setlist. Poi ripeto, Bruce è un grande, vorrei che fosse contemporaneamente mio padre/zio/fratello/amico, ma la sua voce è una tortura, non deve dimostrare più niente. Up the Irons, sempre e comunque. 24 Dovrei riguardarmi i live recenti sul tubo perché non ne sono sicuro, controllerò ma la percezione che ho avuto in sede live anche nell'ultimo concerto di Milano era di un gruppo tutt'altro che spompo. 23 @tino no ma io ti parlo di velocità nel loro contesto non nel contesto del thrash metal o dei slayer che fanno altre cose. Gli ultimi live più recenti sono rallentati eccome, i pezzi più speed metal come appunto un aces high sono suonati più lenti, basta sentire anche un live relativamente recente di 10 anni fa o anche l'ultimo live pubblicato lo scorso anno, quello in messico se non sbaglio. Io stesso che li ho visti più volte svariati anni fa posso confermare. Certi pezzi li suonano più lenti. Ribadisco ti parlo di un contesto iron maiden quindi di brani ( alcuni ) mediamente veloci stile speed metal non di metal alla metallica o alla slayer. I stessi motorhead certi pezzi li suonavano live più lenti nel periodo più recente, li suonavano bene ma più lenti. Idem i maiden. 22 Va bè colica ma dal vivo il gruppo esegue i pezzi storici veloci senza rallentare non diciamo false verità perché sennò qualcuno ci crede, aces High the trooper the Number of the Beast vengono fatte in modo magistrale, ovvio nicko non è mikkey Dee ma io tutti questi infiacchimenti live non li Ho mai sentiti e li ho visti 4 volte negli ultimi dieci anni, tra l'altro con tour abbastanza diversi tra loro. Ovviamente le suite spezzano il ritmo ma nemmeno tanto, gli iron non sono mai stati veloci come ad esempio i Metallica e non hanno bisogno di suonare in apnea 21 Esatto Rob il senso era quello, invecchiando il tempo sembra comprimersi e io difficilmente mi concedo ascolti troppo impegnativi e soprattutto ripetuti che ammettiamolo quasi sempre premiano dello sforzo se la musica è buona, manca il tempo, manca la voglia, si ha meno fame di novità dopo quarant'anni di metal, ovviamente parlo per me ci mancherebbe. 20 Il problema degli album cosi detti snelli è la dinamicità, la velocità la galoppata stile maiden, la galoppata nel metal l'hanno creata loro, pezzi come the trooper, number of the beast, prowler, acacia avenue, run to the hills, aces high, 2 minutes to midnight, tutti pezzi galoppanti e speed che si mischiavano a dinamismo e passaggi differenti, cose che hanno fatto fino ad un certo punto, fino a quando potevano pure reggere dei ritmi veloci e incazzosi anche live. Ora e non lo negate anche i pezzi vecchi spesso vengono rallentati, vengono suonati decisamente più lenti ma è normale perchè è già molto se a 60 anni fanno 2 ore di concerto e tanto di cappello già per questo. Dagli anni 2000 in poi l'età avanzava e pure le canzoni dovevano essere più dilatate più lunghe più prolisse e rilassate, non più veloci galoppanti e dinamiche, serviva una suite più lenta e rilassata ed ecco la decisione di fare pezzi da 13 minuti che mantengono ritmi rilassati in modo da eseguire il tutto con più facilità e meno sforzo fisico anche live. Credo che oltre alla megalomania che indubbiamente hanno dietro certe scelte ci sia anche una questione pratica, l'età avanza la precisione e la forza diminuiscono serve più rilassatezza, non più galoppate secche ma pezzi lunghi e rilassati. Parere mio. 19 mmmm.....illustrata invece che photoshoppata, in vecchio stile, sarebbe stata meglio. Troppo lunghi tutti i pezzi, il più breve è 4 minuti. Hanno perso il dono della sintesi, sarà l'età, da anziani ci si dilunga. Grandi lo stesso, super tour e spettacoli sempre al top, loro possono fare ciò che vogliono. 18 Per me ancora una volta @Tino ha usato le parole giuste: "non siamo più teenager che si chiudevano in camera aspettando la mamma che ti diceva che era pronto". Non è una questione di fare per forza i nostalgici e quindi lamentarsi a prescindere. Io sfido chiunque di noi, nessuno escluso, a dirmi che oggi, passati gli "anta" (ma anche gli "enta"), riesce a dedicare alla musica (lettura...cinema...) lo stesso tempo che dedicava tra i 15 e i 25 anni. Ecco perché ogni album che supera l'ora (per me i 45 minuti, ma sono esagerato io) diventa una cima impervia che anche se conquistata non consentirà di conoscere l'album in questione 17 La verità è che che tra "noi vecchi" ce ne sono che si lamentano a prescindere perché il "nostro tempo" è passato e con esso la musica degli anni 80-90 e tutta quella dopo è inferiore a prescindere. 16 Mah... sento da anni dire che i Maiden non fanno musica per giovani perché le canzoni sono troppo lunghe e complesse, non "immediate", adesso siccome non siamo più teenager le canzoni si apprezzano dopo svariati ascolti... poi sono 20 anni che me mi vedo un concerto dei Maiden ogni 2o 3 anni e sono sempre pieni di adolescenti e di 20/30enni che sanno tutte le canzoni nuove. 15 A me un disco snello come the Number o killers piacerebbe assai, non sento l'esigenza di pezzi di più di 7 minuti, che sono già tanti, anche se le ultime the red and the black o the book of souls erano gran bei pezzi ma si apprezzano dopo svariati ascolti, cosa che è sempre più raro concedere, non siamo più teenager che si chiudevano in camera aspettando la mamma che ti diceva che era pronto 14 Ma chi li vuole album più snelli? A me stanno bene così, giusto una sfalciatina qua e là. Ma siamo in milioni ad apprezzare la loro "nuova" musica (nuova.., 20 anni almeno). 13 Quel vecchio arnese di Steve ci vuole fare ingoiare la coppa che hanno perso, album snelli non riesce a capirlo 12 Bella copertina, ma il minutaggio mi spaventa. 11 Ma perché così lungo? Passo anche stavolta come dal 2006 in poi.non mi piace questo nuovo corso con troppe canzoni lunghe e ripetitive.poi per suonare dal vivo sempre i cavalli di battaglia degli anni 80....Non capisco il senso..boh 10 So che già che lo prenderò. E so già che sarà una fucilata negli zebedei. 9 Up the Irons, sempre. Solo 10 canzoni per 82 minuti? E solo tre oltre 10 minuti? Peccato...Up the Irons, sempre. 8 ...che dire...bella copertina....speriamo che la musica sia all'altezza... 7 Copertina bellissima. Mi piace il richiamo orientale sia nell'art che nel titolo. Anche i titoli sono molto evocativi. La durata delle canzoni mi intriga un pò meno...Ma i presupposti per un grande album ci sono tutti! 6 Lo prederò subito, ma so già che non mi piacerà come gli ultimi due. La durata delle canzoni mi preoccupa non poco, sento già rieccheggiare arpeggi medievali a gogo. 5 Sto cominciando a digerire il singolo, più lo sento più mi garba! Copertina bellissima 4 La copertina è una figata pazzesca...però non so se lo compro a scatola chiusa. Gli Iron sono storia del Metal e parte della vita di moltissimi di noi, però prima ascolto il disco e poi decido 3 Con la durata dell'album non ci siamo, nuovamente troppo lungo, spero che i Maiden possano smentirmi con un grande album. Speriamo bene. 2 e steve torna a farla da padrone. ottimo 1 Copertina splendida, i richiami a Maiden Japan sono chiari.