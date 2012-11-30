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31/07/21
PADOVA METAL FEST (day 2)
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06/08/21
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CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
MONO: annunciano il nuovo album ''Pilgrimage of the Soul'', ascolta ''Riptide''
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