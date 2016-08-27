      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Tropical Thunder - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/07/21
LYKHAEON
Opprobrium

23/07/21
YNGWIE MALMSTEEN
Parabellum

23/07/21
FULCI
Exhumed Information

23/07/21
ERDVE
Savigaila

23/07/21
HEAVY WATER
Red Brick City

23/07/21
TANTRIC
The Sum of All Things

23/07/21
KRYPTAN
Kryptan

23/07/21
REBELLION
We Are the People

23/07/21
ERADICATOR
Influence Denied

23/07/21
STONE TEMPLE PILOTS
Tiny Music… Songs from the Vatican Gift Shop (25th Anniversary Edition)

CONCERTI

23/07/21
CAMUNIA SONORA (day 1)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)

24/07/21
CAMUNIA SONORA (day 2)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)

25/07/21
CAMUNIA SONORA (day 3)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)

27/07/21
PHIL ANSELMO & THE ILLEGALS + MUNICIPAL WASTE + BAEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

27/07/21
SLIPKNOT
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)

28/07/21
DROPKICK MURPHYS
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)

30/07/21
PADOVA METAL FEST (day 1)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)

31/07/21
PADOVA METAL FEST (day 2)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)

01/08/21
PADOVA METAL FEST (day 3)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)

06/08/21
CLUTCH
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
CRUZH: disponibile un estratto da ''Tropical Thunder''
21/07/2021 - 00:02 (24 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
21/07/2021 - 00:02
CRUZH: disponibile un estratto da ''Tropical Thunder''
15/06/2021 - 19:08
CRUZH: Pubblicano la clip di ''Turn Back Time''
27/05/2021 - 22:38
CRUZH: i dettagli del nuovo ''Tropical Thunder''
21/08/2019 - 14:36
CRUZH: presentato il nuovo cantante
27/08/2016 - 09:56
CRUZH: online il nuovo video
ULTIME NOTIZIE
21/07/2021 - 00:06
GRAHAM BONNET BAND: rivelano il nuovo chitarrista
20/07/2021 - 23:46
NEWMAN: presentano il singolo ''Give Me Tonight'' dal prossimo album
20/07/2021 - 23:36
NORSE: in arrivo in autunno il nuovo album ''Ascetic'', ecco la titletrack
20/07/2021 - 19:26
MONO: annunciano il nuovo album ''Pilgrimage of the Soul'', ascolta ''Riptide''
20/07/2021 - 11:12
AEXYLIUM: i dettagli del secondo album ‘‘The Fifth Season’’, ascolta ''The Bridge''
20/07/2021 - 10:56
PHANTOM FIRE: ad ottobre il debutto con ''The Bust of Beelzebub''
20/07/2021 - 10:40
GEORGE LYNCH: ''Death by a Thousand Licks'' è il primo singolo da ‘‘Seamless’’
20/07/2021 - 00:29
FLAME, DEAR FLAME: il disco d'esordio ''Aegis'' è ascoltabile in streaming
20/07/2021 - 00:12
ANETTE OLZON: online il secondo singolo dal nuovo album solista ''Strong''
19/07/2021 - 23:48
SAMAEL: posticipato al 2022 il tour europeo
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     