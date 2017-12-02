      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

23/07/21
YNGWIE MALMSTEEN
Parabellum

23/07/21
HEAVY WATER
Red Brick City

23/07/21
ERDVE
Savigaila

23/07/21
FULCI
Exhumed Information

23/07/21
REBELLION
We Are the People

23/07/21
ERADICATOR
Influence Denied

23/07/21
STONE TEMPLE PILOTS
Tiny Music… Songs from the Vatican Gift Shop (25th Anniversary Edition)

23/07/21
KRYPTAN
Kryptan

23/07/21
TANTRIC
The Sum of All Things

30/07/21
PRAISE THE PLAGUE
The Obsidian Gate

CONCERTI

23/07/21
CAMUNIA SONORA (day 1)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)

24/07/21
CAMUNIA SONORA (day 2)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)

25/07/21
CAMUNIA SONORA (day 3)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)

27/07/21
PHIL ANSELMO & THE ILLEGALS + MUNICIPAL WASTE + BAEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO

27/07/21
SLIPKNOT
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)

28/07/21
DROPKICK MURPHYS
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)

30/07/21
PADOVA METAL FEST (day 1)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)

31/07/21
PADOVA METAL FEST (day 2)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)

01/08/21
PADOVA METAL FEST (day 3)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)

06/08/21
CLUTCH
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
BOMBUS: ecco il singolo ''Abomination Rock'n'Roll''
22/07/2021 - 21:43 (43 letture)

RECENSIONI
81
ALTRE NOTIZIE
22/07/2021 - 21:43
BOMBUS: ecco il singolo ''Abomination Rock'n'Roll''
09/11/2019 - 17:33
BOMBUS: disponibile un altro singolo dal nuovo album
20/10/2019 - 21:16
BOMBUS: presentato il nuovo singolo
14/09/2019 - 19:34
BOMBUS: online il video di ''Mama''
04/09/2019 - 16:56
BOMBUS: tornano a novembre con "Vulture Culture"
02/12/2017 - 00:10
BOMBUS: guarda il nuovo video
ULTIME NOTIZIE
23/07/2021 - 01:04
VOIVOD: a fine mese in studio di registrazione
23/07/2021 - 00:54
VAMPIRES EVERYWHERE!: tornano con ''Witch'' ed entrano nel roster di Cleopatra Records
23/07/2021 - 00:43
LONG SHADOWS DAWN: ''Deal with the Preacher'' è il nuovo singolo tratto da ‘‘Isle of Wrath’’
23/07/2021 - 00:13
TREMONTI: guarda il video del primo singolo da ''Marching in Time''
22/07/2021 - 23:58
SOEN: ascolta ‘‘EMDR’’ dalle sessioni di registrazione di ''Lotus''
22/07/2021 - 21:25
ECLIPSE: annunciano il nuovo album, guarda "Vite the Bullet"
22/07/2021 - 16:07
EX DEO: presentano il singolo ''Boudicca (Queen of the Iceni)
22/07/2021 - 00:11
KK`S PRIEST: ascolta il terzo singolo ‘‘Brothers of the Road’’ dal disco di debutto
22/07/2021 - 00:10
WARKINGS: online la nuova ‘‘Spartacus’’ con Chris Harms dei Lord of the Lost
22/07/2021 - 00:08
THRICE: a settembre il nuovo album ‘‘Horizons/East’’, ascolta un singolo
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     