BOMBUS: ecco il singolo ''Abomination Rock'n'Roll''

23/07/21
YNGWIE MALMSTEEN
Parabellum
23/07/21
HEAVY WATER
Red Brick City
23/07/21
ERDVE
Savigaila
23/07/21
FULCI
Exhumed Information
23/07/21
REBELLION
We Are the People
23/07/21
ERADICATOR
Influence Denied
23/07/21
STONE TEMPLE PILOTS
Tiny Music… Songs from the Vatican Gift Shop (25th Anniversary Edition)
23/07/21
KRYPTAN
Kryptan
23/07/21
TANTRIC
The Sum of All Things
30/07/21
PRAISE THE PLAGUE
The Obsidian Gate
23/07/21
CAMUNIA SONORA (day 1)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)
24/07/21
CAMUNIA SONORA (day 2)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)
25/07/21
CAMUNIA SONORA (day 3)
WAKYNIAN RANCH - LOSINE (BS)
27/07/21
PHIL ANSELMO & THE ILLEGALS + MUNICIPAL WASTE + BAEST
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
27/07/21
SLIPKNOT
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)
28/07/21
DROPKICK MURPHYS
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)
30/07/21
PADOVA METAL FEST (day 1)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)
31/07/21
PADOVA METAL FEST (day 2)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)
01/08/21
PADOVA METAL FEST (day 3)
LAGO VERDE - TORREGLIA (PD)
06/08/21
CLUTCH
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO