BETWEEN THE BURIED AND ME: ascolta la nuova ''Revolution in Limbo''

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23/07/2021 - 10:34 (66 letture)

Galilee
Venerdì 23 Luglio 2021, 13.31.11
4
Non ho problemi di generi. Di certo mi interessano i più eclettici, non i più metal, a meno che siano top. Comunque grazie.
Pez
Venerdì 23 Luglio 2021, 13.22.23
3
Ciao Galilee! Guarda da fan di questa band, mi accollo al commento di Transcendence e di ascoltarti Alaska e Colors ma senza dimenticarti Coma Ecliptic e The Paralax II.
Transcendence
Venerdì 23 Luglio 2021, 13.20.52
2
@ Galilee: "Alaska" e sopratutto "Colors" sono gli album breakthrough del gruppo e che li hanno portati alla ribalta nella scena metal. Da fan del death metal però potresti anche dare una chance ai primi due, l'omonimo del 2002 e "The Silent Circus".
Galilee
Venerdì 23 Luglio 2021, 13.10.09
1
Ciao a tutti. Cosa mi consigliate di questa band? Mi incuriosiscono ma non so da dove iniziare.
RECENSIONI
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