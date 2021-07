KK`S PRIEST: la clip di ‘‘Brothers of the Road’’ dal disco d'esordio

24/07/2021 - 12:27 (66 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 2 Ogni volta che vedo Ripper mi sa di tribute e quindi mi fa cagare, sorry kk 1 Ripper in versione Costantino della gherardesca. Comunque gran macchina, il pezzo un po'meno ma si ascolta, sembra un pezzo dei Manowar infatti c'è pure la moto