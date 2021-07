ANTHRAX: il prossimo album uscirà nel 2022

26/07/2021



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 6 Capisco tutto ma da redattore non avrei mai messo un pezzo con John Bush nonostante penso sia stato un periodo troppo sottovalutato nella carriera di questo gruppo straordinario 5 . Speriamo bene, ma sono decisamente fiducioso. Tra le band storiche è una delle più in forma, basta sentire l'ultimo disco, davvero ottimo, e sbirciare qualche loro ultimo video live. Davvero potentissimi. Se avete visto tutti i video di Anthrax 40' avrete notato che anche fisicamente tengono decisamente botta. Probabilmente hanno avuto una vita un pò meno dissoluta rispetto ad altri loro coetanei.. Speriamo bene, ma sono decisamente fiducioso. 4 Ciao @Tino, ti spiego subito: appena ho caricato la notizia, il video che avevo inserito era proprio quello di Blood Eagle Wings. Purtroppo, YouTube deve aver aggiornato le proprie linee guida e il brano in questione, proprio per il suo video, è soggetto a restrizioni legate ai limiti d'età e non è riproducibile al di fuori di YouTube stesso. Puoi verificare tu stesso sulla notizia "ANTHRAX: al lavoro su un nuovo disco", pubblicata quando il video di BEW era ancora riproducibile. Pertanto, onde evitare questo tipo di problematiche, ho ovviato selezionando dal canale ufficiale del gruppo il video caricato più recentemente, che teoricamente dovrebbe essere in linea con, appunto, le linee guida attuali della piattaforma. Strano a dirsi, ma il video ufficiale più recente è proprio questo, probabilmente ricaricato due settimane fa dalla band (da chi gestisce i loro profili social, si intende). 3 Sarà ma mi sono guardato la scaletta e per non c'è un pezzo brutto 2 E soprattutto spero che il minutaggio non sia elevatissimo. L'ultimo lavoro era piaciuto molto anche a me (e gira spesso assieme a Dystopia dei 'Deth), ma un paio di tracce da For All Kings le avrei tolte. Si sa che ai nomi storici è richiesta la qualità, più che la quantità. 1 non capisco perché mettere un video con John Bush quando nel gruppo è tornato da più di dieci anni belladrini, con tutto il rispetto per john ma il gruppo adesso è tutt'altro, più che altro per qualche neofita che si vuole approcciare alla band partendo magari dalle ultime cose. Se poi mettiamo che l'ultimo disco era una bomba avrei optato per il capolavoro Blood Eagle wings che tra l'altro ha uno splendido video veramente inquietante. Comunque speriamo facciano un altro grande disco